Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о процедуре и последствиях запрета «пророссийских партий» на Украине. Об этом 28 марта сообщила в своем Telegram депутат от президентской фракции Ольга Совгиря

Олег Неменский: Все пророссийские элементы в Украине опасаются того, что Россия уйдет и их уничтожат © РИА Новости, Нина Зотина

Максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции после открытия производства по делу предлагается определить в один месяц. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

Кроме этого, при запрете партии судом, ее имущество, средства и другие ее активы и структурные образования будут переданы в собственность государства, указала Совгиря.

Документ обнародовали на сайте парламента под регистрационным номером 7172-1.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий. По словам главы государства, решение принято с учетом «связи некоторых политических структур» с Россией. Оно коснулось следующих политических сил: «Оппозиционная платформа — За жизнь», Партия Шария, «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Зеленский заявил, что минюсту Украины поручено немедленно обеспечить прекращение деятельности этих партий. Президент пообещал, что «любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ».

ОПЗЖ назвала незаконным решение о приостановке деятельности и сообщила о намерении его оспорить. Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко 24 марта призвал депутатов местных советов всех уровней, избранных от партии, сохранить единство и создавать в советах депутатские группы «Платформа за жизнь и мир». Тем не менее уже 28 марта сопредседатель партии, народный депутат Вадим Рабинович заявил о приостановке деятельности ОПЗЖ. Он указал, что «партия строилась как партия мира, но сейчас мира нет».