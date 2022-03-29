Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 28 марта рассказал о темах предстоящих переговоров России и Украины, которые пройдут в Турции, передают украинские СМИ

Кто в Украине принимает решения. Кулеба иностранных дел © коллаж Украина.Ру

При этом в настоящее время стороны не договорились ни по одному пункту.

Украинский министр подчеркнул, что Киев не готов «отказываться от территорий, людей и суверенитета». В случае, если Россия «продолжит говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов», стороны могут разъехаться, допустил он.

Кроме того, Кулеба посоветовал членам делегации Украины «ничего не пить, не есть и не касаться поверхностей».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной не является темой переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По его словам, диалог Москвы и Киева может возобновиться 29 марта.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. Три раза они состоялись в очном формате. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи.