По словам Кулебы, в программу-минимум входит обсуждение гуманитарных вопросов, а в программу-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.
При этом в настоящее время стороны не договорились ни по одному пункту.
Украинский министр подчеркнул, что Киев не готов «отказываться от территорий, людей и суверенитета». В случае, если Россия «продолжит говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов», стороны могут разъехаться, допустил он.
Кроме того, Кулеба посоветовал членам делегации Украины «ничего не пить, не есть и не касаться поверхностей».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной не является темой переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По его словам, диалог Москвы и Киева может возобновиться 29 марта.
Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. Три раза они состоялись в очном формате. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи.