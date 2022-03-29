Немецкий таблоид Bild рассказал о военном преступлении украинских националистов в отношении российских военнопленных. О реакции Запада на этот вопиющий случай рассказал в интервью Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

«К сожалению, информационная блокада на Западе сильна. Что касается видео, то это вопиющий случай, но проблема в том, что на Западе не анализируют причинно-следственные связи. Украина же сама снимает эти видео и выкладывают их в сеть…Вы же помните, как до этого они избивали людей за их позицию и выкладывали это в сеть. Это из той же оперы история. Если на Западе об этом начнут говорить, то шанс какой-то есть. Но я в этом сомневаюсь», — сказал Кнырик. Пленных не брать: новая разнарядка в информационной войне © hrdco.org

На Западе эту историю попытаются свести к тому, что это якобы единичный случай, хотя на самом деле военные преступления — результат целенаправленных действий киевской власти и групп националистов, заключил эксперт.

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