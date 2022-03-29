Оптимизма в отношении договорённостей с украинскими властями быть не должно: Владимир Зеленский и его команда намерены «биться с Россией до последнего украинца», считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

Более того, даже если Россия и Украина о чем-то договорятся, то Зеленский не сможет выполнить ни одного взятого на себя обязательства, подчеркнул эксперт. Коротченко рассказал, что на самом деле означает денацификация © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если говорить о демилитаризации, то ему не подчиняются армия, неонацистские подразделения и Нацгвардия. Он чисто номинальный главнокомандующий. Даже если будет отдан приказ о прекращении боевых действий и разоружении, то его они просто проигнорируют. Единого управления у ВСУ уже нет. Это разрозненные банды…Что касается денацификации, то Зеленский сам представляет нацистский режим, и чтобы выполнить обязательство по денацификации, Зеленскому придется застрелиться, что тоже невозможно», — сказал Кнырик.

Стратегия Запада, стоящего за Украиной, понятна — максимально затянуть этот конфликт ценой максимально большего количества жертв, чтобы по пришествии на Украину освободителей как можно большее количество людей относилась к ним негативно. Вся информационная кампания и методы ведения боевых действий направлены именно на это, заключил собеседник издания.

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