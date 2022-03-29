Более того, даже если Россия и Украина о чем-то договорятся, то Зеленский не сможет выполнить ни одного взятого на себя обязательства, подчеркнул эксперт.
«Если говорить о демилитаризации, то ему не подчиняются армия, неонацистские подразделения и Нацгвардия. Он чисто номинальный главнокомандующий. Даже если будет отдан приказ о прекращении боевых действий и разоружении, то его они просто проигнорируют. Единого управления у ВСУ уже нет. Это разрозненные банды…Что касается денацификации, то Зеленский сам представляет нацистский режим, и чтобы выполнить обязательство по денацификации, Зеленскому придется застрелиться, что тоже невозможно», — сказал Кнырик.
Стратегия Запада, стоящего за Украиной, понятна — максимально затянуть этот конфликт ценой максимально большего количества жертв, чтобы по пришествии на Украину освободителей как можно большее количество людей относилась к ним негативно. Вся информационная кампания и методы ведения боевых действий направлены именно на это, заключил собеседник издания.
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