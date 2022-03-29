Российское руководство должно проводить переговоры не с киевской властью, а напрямую с украинским народом, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

На уровне украинской элиты нет субъекта, с которым можно было бы договориться, уверен эксперт. «Уехать с полными карманами»: стало известно, зачем Зеленский затягивает переговоры © president.gov.ua

«Я согласен, что договориться можно и нужно. Россия и Украина уже смогли договориться в Херсоне, где сейчас налаживается нормальная мирная жизнь. По крайней мере, там не страдают объекты инфраструктуры, если по ним не стреляют всушники, там решается вопрос с гуманитарной помощью, и стартует посевная, когда наши войска разминируют поля, а херсонские селяне начинают на них работать», — сказал Кнырик.

Зато с украинским народом договариваться есть смысл, заключил собеседник издания.

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