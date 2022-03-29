Она объяснила свою точку зрения на примере прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского.
«В ЦРУ щёлкают пальцами, и продажная элита приводит к власти какого-нибудь Зеленского, который обеспечивает зелёный коридор американскому бизнесу в его стране, организует отсос ресурсов и капитала, то есть рабски исполняет все приказы хозяина», — сказала Погодина-Кузмина.
При этом, по её словам, Зеленский был выбран демократическим путём, на открытых и честных выборах.
Такое становится возможным, потому что купленные «журналисты, артисты, политологи и прочая интеллектуальная обслуга» обманывают избирателей, навязывая им выгодных Западу кандидатов.
По мнению писателя, подобные процессы происходят по всему миру.
«Компрадорская культурная элита внутри страны обеспечивает её полный контроль и управляемость извне», — уверена Погодина-Кузмина.
Полностью интервью можно прочитать здесь.