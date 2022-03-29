Она напомнила о высказывании великого мексиканского художника Диего Риверы:
«Искусство всегда пропагандирует некие идеи. Если в искусстве не заложена доля пропаганды — это не искусство».
По словам публициста, в последние 30 лет мерилом всего в российском обществе «назначены» деньги.
Соответственно, деньги и успех используются для трансляции определённого мировоззрения.
«Проще говоря, тебе будут платить и тебя будут восхвалять за то, что ты служишь ретранслятором определённых, "правильных" воззрений. И если в советское время художник должен был славить партию и победу коммунизма, то сегодня он формирует актуальную повестку нигилизма, деконструкции, насмешки над всеми святыми и сакральными вещами», — считает Погодина-Кузмина.
Полностью интервью можно прочитать здесь.