Искусство всегда было политическим инструментом. Сегодня оно используется, в основном, для трансляции антиобщественных воззрений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала писатель, сценарист и публицист Ольга Погодина-Кузмина

Она напомнила о высказывании великого мексиканского художника Диего Риверы:

«Искусство всегда пропагандирует некие идеи. Если в искусстве не заложена доля пропаганды — это не искусство».

«Обыкновенный нацизм». Других писателей у Майдана нет © коллаж Украина.Ру

Соответственно, деньги и успех используются для трансляции определённого мировоззрения.

«Проще говоря, тебе будут платить и тебя будут восхвалять за то, что ты служишь ретранслятором определённых, "правильных" воззрений. И если в советское время художник должен был славить партию и победу коммунизма, то сегодня он формирует актуальную повестку нигилизма, деконструкции, насмешки над всеми святыми и сакральными вещами», — считает Погодина-Кузмина.

Полностью интервью можно прочитать здесь.