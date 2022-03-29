Ещё 4 марта в селе Безыменное силами МЧС ДНР был развёрнут пункт оказания помощи эвакуируемому населению Мариуполя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава ведомства Алексей Кострубицкий

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