Он сообщил, что сотрудники МЧС размещают беженцев в тёплых модулях, предоставляют им койко-места и необходимые постельные принадлежности, возможность подключить зарядные устройства для мобильных телефонов.
«Кроме того, учитывая увеличивающееся число прибывающих из Мариуполя беженцев, 20 марта в селе Безыменное МЧС России совместно с сотрудниками МЧС ДНР был дополнительно развернут пункт временного размещения вместимостью до 450 человек», — рассказал Кострубицкий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.