«Когда пришли за Дмитрием Джангировым, я сразу же предположил, что придут и за Михаилом Борисовичем [Погребинским], просто не стал об этом писать, чтобы не давать наводку», — рассказал он.
По его мнению, «денацификация» Украины, объявленная одной из целей спецоперации РФ, должна включать твёрдые гарантии безопасности при высказывании своего мнения для украинцев.
Это должно быть одним из требований российской делегации на переговорах с украинцами, уверен эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.