Обыск у украинского политолога Михаила Погребинского был предсказуемым событием. В первые же дни спецоперации России на Украине киевские власти начали репрессии против всех своих критиков. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

СНБО Украины приостановил деятельность ряда партий, включая ОПЗЖ и "Партию Шария" © ОПЗЖ

По его мнению, «денацификация» Украины, объявленная одной из целей спецоперации РФ, должна включать твёрдые гарантии безопасности при высказывании своего мнения для украинцев.

Это должно быть одним из требований российской делегации на переговорах с украинцами, уверен эксперт.

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