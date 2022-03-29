Комментируя информацию о возможности ареста украинского политолога, Марков рассказал, что его жизнь может быть в опасности. Он добавил, что киевский режим подотчетен только Западу, и только Запад может остановить его многочисленные преступления.
«Нам нужно пробиваться в международные СМИ. Помните, как украинский врач публично призвал калечить российских пленных? Это было максимально растиражировано в российских СМИ, попало на стол к западным политикам, были звонки в Киев с требованием это убрать. И это убрали. Человек извинился, сказал, что "не это имел в виду", хотя именно это он и имел в виду», — рассказал Марков.
На Западе понимают, что репрессии киевского режима и издевательства над пленными дискредитируют их поддержку. А так как режим Киева не является независимым, а находится под контролем западных политиков, через них, по мнению Маркова, и следует действовать.
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