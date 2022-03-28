По её мнению, такое объединение могло бы быть реализовано в различных формах, например, в форме конфедерации — с сохранением независимости, но единым центром принятия решений, общим парламентом, общей системой безопасности и общим культурным пространством.
«И вот эта новая идеология — не партийная, не реваншистская, но основанная на восстановлении утраченных великих достижений советского времени — объединит не только нашу большую семью. Это даст надежду всему миру», — сказала писатель.
Полностью интервью можно прочитать здесь.