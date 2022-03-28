Идея о новом объединении «всей семьи братских советских народов» была бы принята в бывшем СССР и за его пределами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала писатель, сценарист и публицист Ольга Погодина-Кузмина

Эксперт из Лондона объяснил, какой ущерб для всего мира нанес распад СССР © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«И вот эта новая идеология — не партийная, не реваншистская, но основанная на восстановлении утраченных великих достижений советского времени — объединит не только нашу большую семью. Это даст надежду всему миру», — сказала писатель.

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