По словам писателя, необходима внятная государственная культурная политика.
«Не в виде идиотских запретов или уравниловки, а в форме осознания и контроля. Я за то, чтобы цвели все цветы и воплощались все идеи. Пусть в культуре будут отражены проблемы геев, феминисток, навальнистов — но не только они!», — считает Погодина-Кузмина.
По её словам, необходимо поддерживать и поощрять только таких деятелей культуры, которые хотят добра и счастья для России, «пусть и через критику, через отрицание».
Ни в коем случае нельзя оплачивать из госбюджета русофобию, предательство, ненависть к своему народу, уверена писатель.
Полностью интервью можно прочитать здесь.