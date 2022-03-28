По словам писателя, необходима внятная государственная культурная политика.

Чьих будете? «Расцвет» национальной культуры и жаборотых пиитов Украины
Чьих будете? «Расцвет» национальной культуры и жаборотых пиитов Украины
© РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

«Не в виде идиотских запретов или уравниловки, а в форме осознания и контроля. Я за то, чтобы цвели все цветы и воплощались все идеи. Пусть в культуре будут отражены проблемы геев, феминисток, навальнистов — но не только они!», — считает Погодина-Кузмина.

По её словам, необходимо поддерживать и поощрять только таких деятелей культуры, которые хотят добра и счастья для России, «пусть и через критику, через отрицание».  

Ни в коем случае нельзя оплачивать из госбюджета русофобию, предательство, ненависть к своему народу, уверена писатель.

Полностью интервью можно прочитать здесь.    