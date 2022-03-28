Культура, так же как и финансовая система страны или вопросы её безопасности, не может быть пущена государством на самотёк, потому что в этом случае её используют враждебные России силы. Такое мнение высказала писатель, сценарист и публицист Ольга Погодина-Кузмина в интервью изданию Украина.ру

По словам писателя, необходима внятная государственная культурная политика. Чьих будете? «Расцвет» национальной культуры и жаборотых пиитов Украины © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

«Не в виде идиотских запретов или уравниловки, а в форме осознания и контроля. Я за то, чтобы цвели все цветы и воплощались все идеи. Пусть в культуре будут отражены проблемы геев, феминисток, навальнистов — но не только они!», — считает Погодина-Кузмина.

По её словам, необходимо поддерживать и поощрять только таких деятелей культуры, которые хотят добра и счастья для России, «пусть и через критику, через отрицание».

Ни в коем случае нельзя оплачивать из госбюджета русофобию, предательство, ненависть к своему народу, уверена писатель.

Полностью интервью можно прочитать здесь.