Культурное поле РФ сложилось на отрицании советского прошлого и представлении советской модели как отсталой, дремучей и кровавой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала писатель, сценарист и публицист Ольга Погодина-Кузмина

Она рассказала, что все либеральные писатели сделали карьеру на осмеянии советского человека, на его изображении как идиота или чудовища. К таким писателям она отнесла Владимира Войновича, Юрия Мамлеева, Владимира Сорокина, Дмитрия Быкова и Людмилу Улицкую. Умер Владимир Войнович © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«В кино и театре окончательно (как им казалось) развинтили, раздели, развенчали советский проект. Почти все крупные литературные, художественные, кинематографические фигуры в нашей культуре выросли из этой почвы, хорошо унавоженной западными деньгами», — считает писатель.

Одновременно с этим российские культурологи и искусствоведы убеждали, что отечественная культура отсталая, «совковая», а западная ушла далеко вперёд, и поэтому должна копироваться в России, рассказала Погодина-Кузмина.

При этом она отметила, что в культурном взаимодействии, в том числе с западными странами, нет ничего плохого.

«Чем шире и разнообразнее твой кругозор, тем свободнее ты мыслишь. Потому что ты знаешь культуру Запада и Востока, ты знаешь историю их взаимодействий и конфликтов. Но для этого нужна подлинная свобода информации и доступа», — утверждает писатель.

Полностью интервью можно прочитать здесь.