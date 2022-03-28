Она рассказала, что все либеральные писатели сделали карьеру на осмеянии советского человека, на его изображении как идиота или чудовища. К таким писателям она отнесла Владимира Войновича, Юрия Мамлеева, Владимира Сорокина, Дмитрия Быкова и Людмилу Улицкую.
«В кино и театре окончательно (как им казалось) развинтили, раздели, развенчали советский проект. Почти все крупные литературные, художественные, кинематографические фигуры в нашей культуре выросли из этой почвы, хорошо унавоженной западными деньгами», — считает писатель.
Одновременно с этим российские культурологи и искусствоведы убеждали, что отечественная культура отсталая, «совковая», а западная ушла далеко вперёд, и поэтому должна копироваться в России, рассказала Погодина-Кузмина.
При этом она отметила, что в культурном взаимодействии, в том числе с западными странами, нет ничего плохого.
«Чем шире и разнообразнее твой кругозор, тем свободнее ты мыслишь. Потому что ты знаешь культуру Запада и Востока, ты знаешь историю их взаимодействий и конфликтов. Но для этого нужна подлинная свобода информации и доступа», — утверждает писатель.
Полностью интервью можно прочитать здесь.