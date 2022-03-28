«Конечно, мы хотим дать шанс дипломатии. Поэтому мы и согласились на переговоры, которые возобновляются в Стамбуле. Но есть множество примеров, когда достижения дипломатии разрушались западными коллегами. Верить им теперь нельзя. И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть, потому что они уже отчелночили свое: и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года в Минске», — сказал Лавров.
Он напомнил, что в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозицией — «это была вершина дипломатии, и на утро оппозиция плюнула в эту дипломатию, и ЕС вынужден был проглотить».
«Затем, дипломатия достигла новых высот — в феврале 2015 года в Минске подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу», — добавил Лавров.
Министр отметил, что Евросоюз участвовал в достижении дипломатического результата, «но Евросоюз полностью доказал свою несостоятельность как организация, которая способна выполнить то, о чем договариваются».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате в Белоруссии. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Во вторник переговоры возобновятся в очном формате в Стамбуле.