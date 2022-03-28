Согласившись на переговоры с Украиной Россия дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников. Об этом 28 марта заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ

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Он напомнил, что в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договоренности между президентом Украины и оппозицией — «это была вершина дипломатии, и на утро оппозиция плюнула в эту дипломатию, и ЕС вынужден был проглотить».

«Затем, дипломатия достигла новых высот — в феврале 2015 года в Минске подписаны соглашения, которые положили конец войне на востоке Украины и открыли путь к восстановлению территориальной целостности Украины через предоставление особого статуса Донбассу», — добавил Лавров.

Министр отметил, что Евросоюз участвовал в достижении дипломатического результата, «но Евросоюз полностью доказал свою несостоятельность как организация, которая способна выполнить то, о чем договариваются».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате в Белоруссии. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Во вторник переговоры возобновятся в очном формате в Стамбуле.