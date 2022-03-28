Основная часть канала заполнена водой, поступающей из Днепра, а та часть канала, которая проходит в восточной части Крыма, заполнена водой из подземных источников.
По его словам, дефицита запасов воды в Крыму больше нет.
«У нас полные водохранилища, есть подземные водозаборы, есть днепровская вода в Северо-Крымском канале. Проблема с дефицитом воды больше не актуальна», — сказал Кангиев.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.