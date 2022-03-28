Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 28 марта в своем Telegram-канале уличила украинского лидера Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и на Украине

Зеленский зачищает СМИ. Украинские журналисты сами помогли введению цензуры © СС0, Pixabay

«Человек, вроде, один и тот же. Состояние что ли разное?» — написала Захарова.

На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки — убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР.

На пять лет введены санкции против украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые ассоциируются с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания «Страна.UA» и «Шарий.нет».