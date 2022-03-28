В настоящее время лишь немногие деятели искусства могут позволить себе настоящую свободу творчества. Такое мнение высказала писатель, сценарист и публицист Ольга Погодина-Кузмина в интервью изданию Украина.ру

По мнению российского писателя, антисоветские стандарты творческой элиты целенаправленно формируются с помощью таких механизмов поощрений, как премии, фестивали и медиасфера.

При этом используются естественные для молодых деятелей искусств мотивы протеста и отрицания устоев, направляемые на ложные цели. Мартовский референдум. Выбор народа СССР, преданный элитами © РИА Новости, И. Носов / Перейти в фотобанк

«Вся эта точечная борьба с коррупцией (а по сути — конкурентная борьба капиталистов), права ЛГБТ, психология травмы, феминизм, экологические движения <…> замылили главную проблему — разрыв классового, этнического, социального неравенства», — указала писатель.

По её словам, огромные усилия и средства вкладываются «в то, чтобы замазать кровью и позором СССР и весь советский проект», и в этом процессе участвует и вся российская культурная элита.

«И всё ради одной цели — незыблемости той колониальной капиталистической системы, в которой мы сегодня живем», — указала Погодина-Кузмина.

Полностью интервью можно прочитать здесь.