По мнению российского писателя, антисоветские стандарты творческой элиты целенаправленно формируются с помощью таких механизмов поощрений, как премии, фестивали и медиасфера.
При этом используются естественные для молодых деятелей искусств мотивы протеста и отрицания устоев, направляемые на ложные цели.
«Вся эта точечная борьба с коррупцией (а по сути — конкурентная борьба капиталистов), права ЛГБТ, психология травмы, феминизм, экологические движения <…> замылили главную проблему — разрыв классового, этнического, социального неравенства», — указала писатель.
По её словам, огромные усилия и средства вкладываются «в то, чтобы замазать кровью и позором СССР и весь советский проект», и в этом процессе участвует и вся российская культурная элита.
«И всё ради одной цели — незыблемости той колониальной капиталистической системы, в которой мы сегодня живем», — указала Погодина-Кузмина.
Полностью интервью можно прочитать здесь.