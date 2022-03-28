Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, 27 марта в интервью российской журналистке Ирине Шихман на ее YouTube-канале высмеял рыдания певицы Светланы Лободы

Данилко спел для ребенка о Бандере - видео © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Андрей Данилко/Верка Сердючка Светланы Лободы тоже. Когда я вижу пятый дубль, меня это раздражает: "Как я плакала в этом дубле? Давайте еще раз, ребята, давайте еще раз. Ы-ы-ы-ы-ы!.." Дай бог, чтобы я был не прав. Но у меня такое ощущение. Это ситуация, когда уже нет второго стула (видимо, когда нельзя усидеть на двух стульях. — Ред.). Ты определись, все поймут», — сказал Данилко.

Речь идет о видео, записанном еще 28 февраля, где рыдающая Лобода назвала себя украинской певицей, которая последние четыре года жила в России. Теперь же, по ее словам, она живет в Европе и не может прийти в себя от ужасов происходящего на Украине, где у нее осталась вся семья. Теперь заработанные в России деньги (ценник на корпоратив с Лободой в последние годы составлял 100 тысяч евро) она тратит на помощь украинским беженцам.

Однако многие сомневаются в искренности переживаний певицы. Так, по словам продюсера Кирилла Чибисова, Лобода отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Мальты.

«Светлана давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было пять последних жирных лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты, когда у них на счету лежат 200-300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины заказные. Ничего они не льют. Они сидят себе у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто в Марбелью. Никто не остался в Киеве», — высказался Чибисов.

В одном из недавних интервью тот же Чибисов рассказал, что и сам Данилко, несмотря на свои русофобские высказывания, «как ездил к нам до 2014 года, так и продолжал ездить вплоть до последних событий».

«Нон-стопом вместе с коллективом на 26 человек — никто ей в этом не мешал. Я, как event-менеджер, работаю с артистами в том числе на зарубежных мероприятиях: в Италии, в Венеции, в Дубае. И везде на русских праздниках, на каждой площадке была Верка Сердючка. Зарабатывала она очень хорошо: средний гонорар — 150-200 тысяч евро. А что вас удивляет? Это же частные корпоративы, кто может запретить вам позвать Сердючку за ваши деньги?», — объяснил продюсер.

Он добавил, что Сердючка будет и дальше «петь и плясать в России», если только власти не закроют артисту въезд в РФ.