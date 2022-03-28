«Не зря, как только украинская сторона после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились. Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций», — сказал министр.
Он добавил, что Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины увенчаются успехом.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи.