Переговоры России и Украины возобновятся в очном формате в Стамбуле. Об этом 28 марта сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ

Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Он добавил, что Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины увенчаются успехом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российско-украинские переговоры три раза состоялись в очном формате. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи.