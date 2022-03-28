Окраины Мариуполя полностью перешли под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР), а в центре города бои продолжаются. Об этом 28 марта сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала»

Басурин рассказал об освобождении почти 100 населенных пунктов на территории ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Он отметил, что силы ДНР продолжают зачистку, проверяется каждый квадратный метр из-за оставленных мин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.