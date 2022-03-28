Начиная с 13 марта, межведомственный оперативный штаб проводит работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности в Волновахе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий

Приоритетом остаётся разминирование города, проводящееся сапёрами МЧС. Кроме того, завершены работы по монтажу базовой станции связи, смонтировано оборудование 4G для оказания услуг мобильного интернета, указал глава МЧС. «Смеялись, видя, как мы вздрагиваем». Что говорят об украинских военных в Волновахе © Филипп Прокудин

Производятся ремонтно-восстановительные работы в Волновахской больнице, сотрудники ведомства перевезли в медицинские учреждения 30 человек пострадавших в результате военных действий, отметил Кострубицкий.

Он также подчеркнул роль курсантов Академии гражданской защиты МЧС ДНР в ведущихся в городе работах.

«Курсанты принимают активное участие в транспортировке больных и пострадавших, расчищают проезжие части улиц от элементов строительных конструкций, разгружают и выдают гуманитарную помощь», — рассказал министр.

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