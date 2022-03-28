Приоритетом остаётся разминирование города, проводящееся сапёрами МЧС. Кроме того, завершены работы по монтажу базовой станции связи, смонтировано оборудование 4G для оказания услуг мобильного интернета, указал глава МЧС.
Производятся ремонтно-восстановительные работы в Волновахской больнице, сотрудники ведомства перевезли в медицинские учреждения 30 человек пострадавших в результате военных действий, отметил Кострубицкий.
Он также подчеркнул роль курсантов Академии гражданской защиты МЧС ДНР в ведущихся в городе работах.
«Курсанты принимают активное участие в транспортировке больных и пострадавших, расчищают проезжие части улиц от элементов строительных конструкций, разгружают и выдают гуманитарную помощь», — рассказал министр.
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