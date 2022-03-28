СМИ со ссылкой на источники писали, что Умерова отравили в марте в Киеве. Он остался жив и сейчас «чувствует себя удовлетворительно». Один из источников даже связал «отравление» Умерова с тем, что в марте переговоры перешли в онлайн-режим.
Сам Умеров написал, что с ним все хорошо, и призвал не доверять непроверенным источникам информации.
В начале марта в Киеве, прямо возле здания Печерского суда, был убит представитель украинской делегации на переговорах в Белоруссии Денис Киреев. По информации депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского, его убили представители спецслужб Украины по подозрению в госизмене.
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