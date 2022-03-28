Депутат Верховной Рады Украины, участник украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров 28 марта в Facebook* опроверг информацию о своем отравлении

Убийство Киреева не связано с работой делегации Украины - Подоляк © president.gov.ua

Сам Умеров написал, что с ним все хорошо, и призвал не доверять непроверенным источникам информации.

В начале марта в Киеве, прямо возле здания Печерского суда, был убит представитель украинской делегации на переговорах в Белоруссии Денис Киреев. По информации депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского, его убили представители спецслужб Украины по подозрению в госизмене.

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