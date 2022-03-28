Министерство обороны Турции 28 марта сообщило об обнаружении мины в Черном море, у границы с Болгарией

Турция не намерена присоединяться к санкциям против РФ - Минэнерго © Public Domain

На днях турецкая газета Star написала, что движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор. Позже Минобороны Турции подтвердило, что найденный предмет — мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось.

ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России.