В освобождённых районах ДНР обезвреживают взрывоопасные предметы, восстанавливают электро- и водоснабжение, работу лечебных учреждений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава МЧС республики Алексей Кострубицкий

По его словам, всего с начала процесса освобождения ДНР от украинских сил были обезврежены 20 тысяч взрывоопасных предметов.

В 25 населённых пунктов была возобновлена подача электроэнергии, в 21 — воды, в 11 — газа. «Военные ДНР просили у нас прощения». Что происходит в освобожденной Волновахе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Министерством здравоохранения ДНР возобновлена работа 20 лечебных учреждений, из них 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Проводится работа по обеспечению лечебных учреждений медикаментами», — подчеркнул министр.

Он также рассказал, что на освобождённых территориях проводится выдача населению гуманитарной помощи, всего выдано около 61 тысячи продовольственных и гигиенических наборов.

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