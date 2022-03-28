По его словам, всего с начала процесса освобождения ДНР от украинских сил были обезврежены 20 тысяч взрывоопасных предметов.
В 25 населённых пунктов была возобновлена подача электроэнергии, в 21 — воды, в 11 — газа.
«Министерством здравоохранения ДНР возобновлена работа 20 лечебных учреждений, из них 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Проводится работа по обеспечению лечебных учреждений медикаментами», — подчеркнул министр.
Он также рассказал, что на освобождённых территориях проводится выдача населению гуманитарной помощи, всего выдано около 61 тысячи продовольственных и гигиенических наборов.
Полностью интервью можно прочитать здесь