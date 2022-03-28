Министерство культуры Украины предложило расширить санкционный список российских артистов, добавив туда 47 актеров, музыкантов, певцов и телеведущих из РФ. Об этом 27 марта сообщили на странице ведомства в Facebook*

«Изрыгание ненависти!»: Басков рассказал о срежиссированной атаке в свой адрес © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Правительство одобрило такое предложение, согласовать его должны Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент Владимир Зеленский.

В новый список угодили певцы Олег Газманов и Николай Басков, а также рэпер Тимати. Кроме того, под удар попали телеведущие Роман Бабаян и Алексей Гудошников, актеры и режиссеры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров. Из артистов в списке еще значатся Сергей Жуков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Дима Билан и уроженец Одессы рэп-исполнитель Джиган.

Три недели назад сообщалось, что суд Украины вынес постановление о заочном аресте Газманова. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Также под заочный арест попали Михалков и Басков. Последний в ответ заявил, что украинского генпрокурора Ирину Венедиктову ждет трибунал.

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