Причиной решения названы выступления этих деятелей в поддержку действий России на Украине.
Правительство одобрило такое предложение, согласовать его должны Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент Владимир Зеленский.
В новый список угодили певцы Олег Газманов и Николай Басков, а также рэпер Тимати. Кроме того, под удар попали телеведущие Роман Бабаян и Алексей Гудошников, актеры и режиссеры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров. Из артистов в списке еще значатся Сергей Жуков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Дима Билан и уроженец Одессы рэп-исполнитель Джиган.
Три недели назад сообщалось, что суд Украины вынес постановление о заочном аресте Газманова. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Также под заочный арест попали Михалков и Басков. Последний в ответ заявил, что украинского генпрокурора Ирину Венедиктову ждет трибунал.
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