«По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Российская армия установила контроль над Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС. Обслуживающий персонал станций продолжает работать.
Накануне омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила о многочисленных лесных пожарах в районе ЧАЭС, возникших из-за боев. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь возгораний увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары. Чиновница указала, что контроль и тушение пожаров украинской стороной невозможны, и обратилась за помощью к Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ), чтобы исключить непоправимые последствия как для Украины, так и для всего мира.