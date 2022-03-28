Роспотребнадзор ведёт мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба ведомства

Халатность или провокация?! Что российские военные обнаружили на Чернобыльской АЭС

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российская армия установила контроль над Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС. Обслуживающий персонал станций продолжает работать.

Накануне омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила о многочисленных лесных пожарах в районе ЧАЭС, возникших из-за боев. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь возгораний увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары. Чиновница указала, что контроль и тушение пожаров украинской стороной невозможны, и обратилась за помощью к Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ), чтобы исключить непоправимые последствия как для Украины, так и для всего мира.