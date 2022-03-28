Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 27 марта сообщил, что на данный момент никакой подготовки к референдуму по вопросу о вхождении в состав России не ведется, передают «Известия»

ЛНР проведёт референдум о присоединении к России, ротация на ЧАЭС, чего хочет Украина, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 27 марта © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Он отметил, что главная задача, стоящая перед руководством ЛНР, — это завершение боевых действий.

«В дальнейшем, получив свободу, жители нашей республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу — с кем и как жить, хотя свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе "Русской весны"», — подчеркнул Пасечник.

Ранее в этот день он заявил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум, на котором ее жители выразят свое мнение по поводу вхождения в состав РФ. На его заявление отреагировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков: даже если референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к России состоятся, это не будет означать, что Запад пойдет на разрыв дипломатических отношений, но пойдет на новые санкции. Он также считает, что санкционное давление Запада на Россию исчерпано. По мнению политика, санкции получаются либо сугубо символическими и касаются отдельных персон, либо затрагивают узкие сферы. Он также напомнил, что даже такая мера, как полное отключение России от SWIFT, пока не осуществлена.

В 2014 году, после госпереворота в Киеве и начала украинской военной операции против Донбасса, жители в Луганской и Донецкой областях проголосовали на референдуме за свою независимость.

Из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов в феврале этого года ЛНР и ДНР обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала специальную операцию для защиты мирного населения Донбасса.