Первые дела против инакомыслящих в прибалтийских странах начались еще в конце нулевых годов. Украинские власти, арестовывая своих критиков, идут по стопам прибалтийских. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

Комментируя обыск у известного украинского политолога Михаила Погребинского и аресты других журналистов в стране, Носович рассказал о похожих репрессиях в Прибалтике.

«Сейчас в Латвии арестовали известного видеоблогера. В Литве готовятся выносить обвинительный приговор оппозиционеру Альгирдасу Палецкису, который критиковал не просто первых лиц Литвы, а постсоветский режим в Литве как таковой. Уголовное дело против журналиста Юрия Алексеева в Латвии, уголовное дело против правозащитника Сергея Середенко в Эстонии», — сказал эксперт.

По его мнению, Украина и Прибалтика составляют единый «русофобский пояс, где любое лояльное к России мнение опасно для жизни».

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