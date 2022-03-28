«Сейчас мы насчитываем порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность», — сказал Мюнх.
По его словам, эти противоправные деяния варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия.
При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что дискриминация русскоязычных граждан Германии из-за специальной операции России на Украине неприемлема.
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что за прошедшие выходные посольству России в ФРГ поступило порядка 40 сообщений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии.