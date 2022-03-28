Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) заявило о росте преступлений против выходцев из России на фоне спецоперации на Украине. Об этом 27 марта сообщил глава БКА Хольгер Мюнх редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland

Глава СК РФ поручил возбудить дело против призывавших к насилию в отношении россиян украинцев © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Мюнх.

По его словам, эти противоправные деяния варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия.

При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что дискриминация русскоязычных граждан Германии из-за специальной операции России на Украине неприемлема.

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что за прошедшие выходные посольству России в ФРГ поступило порядка 40 сообщений о дискриминации от русскоговорящих граждан Германии.