Президент США Джо Байден 27 марта заявил, что не призывал к смене власти в России, говоря, что российский президент Владимир Путин не может оставаться у власти после спецоперации на Украине, передает Reuters

Неразбериха в Киеве, Байден пообщался с Кулебой и Резниковым, канадцы для Чернигова, новые гранатомёты из Германии. Хроника событий на Украине на 17:00 26 марта © REUTERS, Gleb Garanich Байден в ответ на вопрос, призывал ли он к смене власти в России.

Заявление, о котором идет речь, американский президент сделал во своего выступления в Варшаве в минувшую субботу.

«Ради бога, этот человек не может оставаться у власти», — указал он.

Позже представитель Белого дома пояснил, что американский лидер не призывал к смене власти в России.

«Президент считает, что Путину нельзя позволять осуществлять власть над своими соседями», — объяснили в его администрации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что тот является «жертвой множества заблуждений». По его мнению, на подобные заявления могли повлиять «неправильные доводы» советников американского президента.

«Что касается его слов о том, кто должен, а кто не должен быть у власти в России, то это не вопрос для иностранцев — ни для президента США, ни для любого гражданина США. Это вопрос для граждан России. И этот вопрос они решают сами, голосуя за своего президента», — сказал Песков.

Он добавил, что те выступления Байдена, которые касаются России, «поражают, если не сказать худшего».