Глава Европейского совета Шарль Мишель 27 марта в своем Twitter призвал продолжать диалог с главой российского государства Владимиром Путиным фразой «нравится это или нет»

Путин в смертельной опасности: названы страны, которые собираются ликвидировать президента России © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимиром Путиным, потому что, нравится это или нет, сегодня именно он сидит в Кремле», — подчеркнул Мишель.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин якобы пытается развалить НАТО, это была его цель «с самого начала». По мнению главы Белого дома, российскому лидеру «предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами» вместо объединенных государств.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.