Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщила 27 марта канцелярия турецкого президента

4 пункта из 6: Эрдоган раскрыл детали переговоров РФ и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения огня, а также скорейшего [достижения] мира между Россией и Украиной, улучшения гуманитарной ситуации в регионе», — заявили в администрации Эрдогана.

В заявлении подчеркивается, что Турция готова «всеми возможными способами» способствовать процессу урегулирования.

Накануне член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что очные переговоры с российской стороной пройдут с 28 по 30 марта в Турции. Глава делегации России Владимир Мединский анонсировал очную встречу 29-30 марта, не указав место ее проведения.

С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Три из них были очными и прошли в Белоруссии, затем обсуждение продолжилось в видеоформате. В турецкой администрации сообщали, что делегации обсуждают шесть основных вопросов. Это денацификация Украины, демилитаризация и взаимные гарантии безопасности, отказ Киева от членства в НАТО, отказ от ограничений в отношении русского языка, статус республик Донбасса и принадлежность Крыма. Основные требования украинской стороны — вывод российских войск и гарантии безопасности.

Анкара не раз заявляла о готовности помочь в организации мирных переговоров. Эрдоган неоднократно предлагал провести встречу президентов России и Украины в Турции.