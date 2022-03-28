На Украине царит разнузданный террор киевского режима, напоминающий террор гестапо 1944-1945 годов. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру, комментируя обыск в доме украинского политолога Михаила Погребинского

Марков подчеркнул, что Погребинский не был пророссийским политологом.

«Погребинский никогда не поддерживал ни Крым в составе России, ни восстание Донбасса против хунты. Он занимал спокойную, центристскую позицию. Единственная его вина перед киевской властью — это то, что он не бесновался в русофобской истерике», — сказал он. Референдум о присоединении к России, зверства украинских военных. Итоги 27 марта на Украине © REUTERS, Antonio Bronic

Также Марков упомянул арестованных недавно на Украине журналистов, таких как Дмитрий Джангиров и Юрий Ткачёв.

«Многие, многие другие чуть менее известные люди были захвачены этим агонизирующим террористическим режимом», — добавил политолог.

По его мнению, специальная военная операция РФ на Украине является абсолютно необходимым и единственным средством для защиты людей.

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