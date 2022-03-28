Марков подчеркнул, что Погребинский не был пророссийским политологом.

«Погребинский никогда не поддерживал ни Крым в составе России, ни восстание Донбасса против хунты. Он занимал спокойную, центристскую позицию. Единственная его вина перед киевской властью — это то, что он не бесновался в русофобской истерике», — сказал он.

Референдум о присоединении к России, зверства украинских военных. Итоги 27 марта на Украине
Референдум о присоединении к России, зверства украинских военных. Итоги 27 марта на Украине
© REUTERS, Antonio Bronic

Также Марков упомянул арестованных недавно на Украине журналистов, таких как Дмитрий Джангиров и Юрий Ткачёв.

«Многие, многие другие чуть менее известные люди были захвачены этим агонизирующим террористическим режимом», — добавил политолог.

По его мнению, специальная военная операция РФ на Украине является абсолютно необходимым и единственным средством для защиты людей. 

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