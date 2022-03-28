Одной из целей Украины в противостоянии России стало устранение ее из Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом 27 марта рассказала советник министра энергетики республики Елена Зеркаль в эфире радио НВ

Халатность или провокация?! Что российские военные обнаружили на Чернобыльской АЭС

Зеркаль указала, что поводом для такого решения должен стать захват украинских атомных объектов российскими военными.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российская армия установила контроль над Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС. Обслуживающий персонал станций продолжает работать.

Накануне омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила о многочисленных лесных пожарах в районе ЧАЭС, возникших из-за боев. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь возгораний увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары. Чиновница указала, что контроль и тушение пожаров украинской стороной невозможны, и обратилась за помощью к МАГАТЭ, чтобы исключить непоправимые последствия как для Украины, так и для всего мира.