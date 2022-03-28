Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 28 марта в его Telegram, назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию

Не Зеленский: Стариков раскрыл, кто на самом деле руководит украинской армией © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам Зеленского, приоритеты Украины давно известны. Это — суверенитет и территориальная целостность Украины, которые «не подлежат сомнению».

«Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине», — заявил он.

Ранее, 27 марта, стало известно место новой встречи делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в Стамбуле.

Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта. Встреча сторон запланирована в очном режиме.