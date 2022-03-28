Власти Украины планируют назначить специальную награду для компаний, которые прекратили или собираются прекратить работу в России. Об этом 27 марта сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram

«Вызвать экономический коллапс для блага народа». Как иностранные компании заставляют уходить из России © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ермак добавил, что подробности будут раскрыты в дальнейшем.

Он заключил, что организации, покинувшие российский рынок или планирующие это сделать, «заслуживают уважения» со стороны Украины и всего мира.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

После этого деятельность в России прекратили или приостановили как минимум 450 зарубежных компаний, следует из отчета ученых Йельского университета. Такое решение приняли компании из различных сфер — автопроизводители, ретейлеры, киностудии, производители электроники, пивоваренные компании, сети общепита и кофеен и другие. Среди них Microsoft, Adobe, Apple, Oracle, Autodesk, Boeing, ExxonMobil, Walt Disney, Starbucks, McDonald's и т. д.

Депутат Госдумы Евгений Фeдоров предложил на 10 лет запретить работу ушедших иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. По словам парламентария, приостановившие оказание услуг компании погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности.