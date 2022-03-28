В доме у известного украинского политолога Михаила Погребинского прошёл обыск СБУ. Ряд экспертов и российских СМИ выразили глубокую обеспокоенность судьбой Погребинского. О том, что сподвигло киевскую власть на репрессии против специалиста, рассказал в интервью Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

«Погребинский никогда не поддерживал ни Крыма в составе России, ни восстание Донбасса против хунты. Он занимал спокойную, центристскую позицию. Единственная его вина перед киевской властью — это то, что он не бесновался в русофобской истерике. За это его и взяли», — сказал Марков. Пришли за Погребинским. Прелюдия к убийству © скриншот видео Первый канал

Собеседник издания призвал российских общественников и экспертов максимально распространять информацию о репрессиях в отношении Михаила Погребинского и довести информацию об этом до западных СМИ.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины власти этой страны приостановили деятельность нескольких политических партий, а силовыми структурами был арестован ряд журналистов и экспертов, в частности сатирик и публицист Ян Таксюр, руководитель одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев и другие.

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