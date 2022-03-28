В доме у известного украинского политолога Михаила Погребинского прошёл обыск СБУ. Эта ситуация подняла волну тревоги за судьбу специалиста среди российской общественности и экспертов. О том, что может спасти Погребинского от преследований киевской хунты, рассказал в интервью Украина.ру политический аналитик Евгений Сатановский

«Российские общественники в ситуации такого рода ничего сделать не могут, и сделать здесь что-то может только российская армия, если она наконец займет Украину, включая Киев, свергнет к дьяволу этот режим», — сказал Сатановский. Погребинский опроверг сообщение о своём аресте © скриншот видео Первый канал

Когда Россия наконец «займётся только и исключительно делом», тогда у Погребинского будет шанс на спасение, заключил эксперт.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины власти этой страны приостановили деятельность нескольких политических партий, а силовыми структурами был арестован ряд журналистов и экспертов, в частности сатирик и публицист Ян Таксюр, руководитель одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев и другие.

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