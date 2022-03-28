США свергли легитимное правительство Украины и установили марионеточную хунту, а теперь собираются воевать с Россией "до последнего украинца". О планах США и НАТО на территорию Украины и киевскую власть рассказал в интервью Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

«НАТО будет максимально поддерживать террористический режим Зеленского и будет делать все, чтобы Россия захлебнулась в двух волнах крови — крови русского солдата и крови мирного населения. Им нужно, чтобы было убито как можно больше мирных граждан Украины, а потом обвинить в этом Россию, назвав ее военным преступником», — сказал Марков. Марков рассказал, как Россия «очистит» Киев © REUTERS, Gleb Garanich

России в этой ситуации нужно завершить спецоперацию, полностью разгромив силовые структуры Украины как можно быстрее, чтобы к ним не успели поступить новые вооружения со стороны НАТО, подчеркнул эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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