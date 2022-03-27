Политолог Михаил Погребинский опроверг информацию о своём задержании СБУ в комментарии изданию "Страна" 27 марта

«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», заявил Погребинский. СБУ задержала Михаила Погребинского © скриншот видео Первый канал

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины власти этой страны приостановили деятельность нескольких политических партий, а силовыми структурами был арестован ряд журналистов и экспертов, в частности сатирик и публицист Ян Таксюр, руководитель одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев и другие.