Проведение референдума о вхождении в состав России объединит территории ДНР и ЛНР с недавно освобождёнными землями. Об этом в интервью Украина.ру рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин

Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав РФ было бы очень желательно. Референдум приведет к тому, что одновременно пройдут выборы в местные органы власти на всех территориях народных республик, подчеркнул Пургин. Пушилин рассказал о том, что больше всего волнует людей на освобожденных территориях ДНР © denis-pushilin.ru

«Если мы затягиваем этот процесс, мы плодим лишние сущности, когда мы разгоняем недавно избранные в Краматорске, Мариуполе, Славянске, Северодонецке и Рубежном недавно избранных мэров…Естественно, что проведение выборов и вхождение в правовое поле РФ влечет за собой все остальные правовые последствия — избрание местной власти, избрание губернаторов. Именно эти действия объединят Донбасс в единое целое», — сказал Пургин.

Решение о вхождении в состав России для Донбасса абсолютно оправдано: республики не смогут сами восстановиться после разрушений, учинённых киевскими властями, заключил собеседник издания.

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