Один из основателей ДНР Андрей Пургин спрогнозировал, когда в ДНР и ЛНР состоятся референдумы о вхождении в состав России. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, ближайшее время на территории республики будет проведён референдум по поводу вступления в состав РФ.

Пургин подчеркнул, что референдум можно будет провести только после полного освобождения территорий народных республик, и рассказал о предполагаемых сроках подготовки к народному волеизъявлению. Зачем Украине референдум, договорённости о будущем страны. О чём говорили эксперты 22 марта © коллаж Украина.Ру

«Три-четыре месяца. Я не вижу в этом большой проблемы. ЛНР фактически освобождена (95%), ДНР в этом отношении отстает (54%), но если ее территорию освободят через месяц, то в июле-августе уже можно проводить референдум», — сказал Пургин.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что народные республики вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, так как Россия признала их суверенитет.

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