Ответственность за восстановление Украины лежит на России и тех странах, которые к проекту восстановления присоединятся. О том, когда этот проект окупится, рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов

«Я долгое время работал в бизнесе, и в этом смысле там степень доходности превышает степень вложений. Даже если разрушить Украину до основания, то лет через 5-10 все окупится. Но я бы хотел еще раз подчеркнуть, что это не вопрос про бухгалтерию, это судьбы людей. В том же Мариуполе жило несколько сотен тысяч человек», — сказал Баширов. Политолог рассказал, во что России обойдется восстановление Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

С точки зрения экономики, в каком бы состоянии Украина ни находилась после спецоперации, ее значимость для европейского и мирового сообщества не изменится. Даже если страна будет полностью разрушена, её значимость не изменится — с точки зрения бизнеса это выгодный экономический проект, дополнил Баширов.

Но Россия не может рассуждать подобным образом: на Украине живут люди, которых Россия считает братским народом, и восстановление Украины для нас — необходимость, заключил эксперт.

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