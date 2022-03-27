Решение о продаже газа за рубли - это защита интересов России и исполнение обязательств по бизнесу. Не Россия начала разрушать действующую экономическую модель санкциями, заявил политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов в интервью Украина.ру

Продажа газа за рубли — не попытка навредить западникам. Если бы не было безумства с антироссийскими санкциями, не было бы и решения про газ за рубли, подчеркнул эксперт. Россия может вынудить Запад платить за газ рублями — Пушков © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Я вас уверяю, что дальше за рубли мы будем продавать уран, металл, пшеницу и все остальное, чем мы торгуем на мировом рынке. Если кто-то считает, что может нам что-то диктовать, потому что все расчёты проходили в долларах через корреспондентские счета американских банков, то мы знаем, как это работает и как это прекратить. Не хотите покупать? Покупайте где хотите. На Марсе или на Венере», — сказал Баширов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

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