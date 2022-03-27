Идейных националистов среди мирного населения Украины осталось совсем немного. Цифры раскрыл политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов в интервью Украина.ру

В "священную войну с агрессором" на Украине верят очень немногие, заявил эксперт. Минобороны РФ сообщило, что националисты удерживают в заложниках более четырех миллионов граждан Украины и 6838 иностранцев © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Там людей, которые действительно так считают, от силы процентов пять. Остальные просто сидят и тихо молятся, чтобы русские уже пришли, освободили их и закончилась бы страшная история, когда ломают их сознание, уничтожают их память и просто издеваются над ними», — сказал Баширов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Полностью интервью можно прочитать здесь.