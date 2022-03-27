Над военными России перестала довлеть политика: США и Запад уже совершили максимально враждебные шаги по отношению к Москве. Сейчас настал период методичного и поступательного уничтожения военного потенциала киевской хунты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов

«Сейчас наши военные могут не спешить. Мы все равно додавим военную машину ВСУ, просто теперь будут меньше гибнуть наши парни. Поэтому я отвожу два месяца на медленное и печальное удушение всего, что осталось на Украине с точки зрения военной инфраструктуры. Но мы будем максимально делать все, чтобы не разрушалась гражданская инфраструктура», — сказал Баширов. Акопов назвал точные сроки завершения спецоперации на Украине © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Россия несёт ответственность за территорию Украины, ответственность за людей, живущих там, поэтому в исполнении спецоперации, при поставленной задаче избегать разрушений гражданских строений и гибели мирных жителей, торопиться нельзя, заключил эксперт.

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