Российское общество еще не почувствовало на себе санкции и экономические последствия этого противостояния. О том, когда можно ждать первых эффектов западных санкций, рассказал в интервью Украина.ру политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов

«На наших кошельках это все отразится только месяца через два. Тогда только точно можно будет сказать, что что-то потерял обычный россиянин. Все остальное — это спекуляции и информационная война. Надо дождаться статистики за первый и второй квартал», — сказал Баширов. Глава МИД Бразилии осудил санкции против России © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Только тогда можно будет понять динамику потерь или роста, насколько эффективно правительство подготовилось к санкциям, и эффективно ли требование покупки газа западными странами за рубли, заключил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ.

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