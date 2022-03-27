Чтобы получить ничем не обеспеченные доллары, страны по всему миру отдают за них реальные товары. Россия положила конец этой практике, и создаёт спрос на собственную валюту. Об этом рассказал в интервью Украина.ру писатель, публицист, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Стариков

«Теперь схема будет выглядеть так: Германия, в которой евро, не должна покупать доллары на бирже и платить долларами, а должна прийти на Московскую биржу, там спокойно купить рубли, заплатить «Газпрому» и быть счастливой, потому что она получила газ и все у них теперь хорошо…Помимо того, что создали спрос на рубли, поддержали курс рубля — мы еще и не даем им возможности опять украсть наши деньги», — сказал Стариков. Матвейчев: Европа устроила себе жесточайшие проблемы, введя санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Если расчёты с западными странами продолжали бы вестись в долларах, никто не смог бы гарантировать, что за товары, приобретённые после начала спецоперации, эти страны попросту не отказались бы платить, подчеркнул эксперт.

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