«Теперь схема будет выглядеть так: Германия, в которой евро, не должна покупать доллары на бирже и платить долларами, а должна прийти на Московскую биржу, там спокойно купить рубли, заплатить «Газпрому» и быть счастливой, потому что она получила газ и все у них теперь хорошо…Помимо того, что создали спрос на рубли, поддержали курс рубля — мы еще и не даем им возможности опять украсть наши деньги», — сказал Стариков.
Если расчёты с западными странами продолжали бы вестись в долларах, никто не смог бы гарантировать, что за товары, приобретённые после начала спецоперации, эти страны попросту не отказались бы платить, подчеркнул эксперт.
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