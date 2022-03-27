Длительный процесс денацификации Украины будет происходить под управлением военно-гражданских администраций. Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

«После установления контроля над всей территорией Украины военно-гражданская администрация должна действовать как минимум 10-15 лет. То есть ни о какой украинской государственности речи не может идти вообще. Это страна, которая потерпела поражение как анти-Россия», — сказал Коротченко. Коротченко рассказал, что на самом деле означает денацификация © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Гарантом нейтрального статуса этой территории, которая пока называется Украина, должны стать российские военные базы. Денацификация будет происходить в фильтрационном режиме — только лица, не имеющие отношения к националистам, будут иметь возможность вернуться на Украину, подчеркнул эксперт.

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