Денацификация Украины - длительный и нелёгкий процесс. На Украине не должно остаться места нацизму, и ради этого можно прибегать к самым жёстким мерам, заявил в интервью Украина.ру главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

«Публичный портрет Бандеры, бандеровские лозунги должны караться 10-15 годами тюремного заключения. Денацифицировать надо серьезно, чтобы ни у кого не было желания возродить то коричневое государство, которое мы сегодня уничтожаем в ходе специальной военной операции», — сказал Коротченко. Коротченко рассказал, что на самом деле означает денацификация © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Механизм украинской государственности так или иначе вновь и вновь будет порождать фашистское государство, поэтому необходим его полный демонтаж, заключил эксперт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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